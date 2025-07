Lula leva luta contra extrema direita e 'tarifaço' a encontro em defesa da democracia no Chile

"Sem dúvida, a questão do 'tarifaço' de Trump será tratada nesta reunião no Chile. Esse tipo de situação gera coordenação em posturas comuns entre os países. Embora a melhor forma de coordenar não seja a partir da afinidade ideológica, gera certa coordenação numa região totalmente descoordenada. É uma oportunidade de coordenação, sobretudo quando Trump quer dividir. É um 'minilateralismo', quando Trump quer o unilateralismo", observa Gorritti.

Democracia em risco

O que motiva essa aliança progressista é o avanço da extrema direita no mundo, tendo o presidente Donald Trump como principal referência.

Os líderes presentes à reunião entendem que a extrema direita busca destruir o sistema de governança multilateral no mundo, as conquistas sociais, as políticas de redistribuição de renda, o papel do Estado na economia, a defesa do meio ambiente e as instituições de controle de qualidade democrática, usando ferramentas como a desinformação por meio das redes sociais.

Nesse fim de semana, os cinco chefes de Estado publicaram uma carta em alguns dos principais jornais da região. O texto começa afirmando que "em diferentes partes do mundo, a democracia enfrenta um momento de grandes desafios", como "a erosão das instituições, o avanço dos discursos autoritários e o crescente desinteresse dos cidadãos".

Diante desse cenário, dizem os chefes de Estado, "não cabe nem o imobilismo nem o medo". Como líderes progressistas, sentem que "devem agir com convicção e com responsabilidade perante aqueles que pretendem enfraquecer a democracia e suas instituições", porque "a democracia é frágil se não for cuidada".