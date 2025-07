'Ofensiva antidemocrática exige ações concretas e urgentes', diz Lula em encontro de líderes de esquerda

O presidente chileno também afirmou ter conversado com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e com os primeiros-ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e do Canadá, Mark Carney, que não puderam comparecer à reunião.

"Tarefa permanente"

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lutar pela democracia "é uma tarefa permanente". Ele lembrou o encontro promovido por Brasil e Espanha à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. "De lá para cá, a situação do mundo se agravou. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes", acrescentou.

"A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito."

Lula disse que conversou com os líderes Gabriel Boric, do Chile; Pedro Sánchez, da Espanha; Gustavo Petro, da Colômbia; e Yamandú Orsi, do Uruguai, sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo diante dos sucessivos ataques que vêm sofrendo.

"Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público livre, plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunde com a autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado de Direito", disse.