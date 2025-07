'Se for para morrer, que seja tentando sobreviver', dizem pescadores de Gaza alvo de tiros de Israel

Ser pescador em Gaza é ver seu horizonte se reduzir, guerra após guerra. O filho de Mohamed, Hazem, herdou a determinação do pai e continua a tradição familiar.

"Eu continuo fiel à minha profissão. Eles podem proibir, assediar quanto quiserem, nós continuaremos, pois não temos outra opção", afirma.

Assim, apesar do medo e das centenas de mortos no mar, pai e filho continuam na praia consertando suas redes de pesca para não desaparecerem completamente.

Dezenas de mortos em local de distribuição alimentar

Nesse domingo, pelo menos 93 pessoas morreram no norte da faixa de Gaza, enquanto tentavam buscar alimentos, relatou o Ministério da Saúde do território. Segundo essa fonte, as mortes foram provocadas por tiros do exército israelense, que contestou a informação. Um comunicado militar afirmou que estava no local protegendo um comboio humanitário de um ataque.

Desta vez, as mortes não aconteceram perto de um dos pontos de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), mas no norte do enclave, perto do ponto de passagem de Zikim. A GHF, administrada por Israel com o apoio dos Estados Unidos e encarregada das distribuições de alimentos na faixa de Gaza, nega qualquer envolvimento.