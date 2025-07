Escalada militar antecede rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia

A população ucraniana diz ter poucas ilusões sobre um cessar-fogo iminente. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou três prioridades para o encontro em Istambul: novos acordos sobre a troca de prisioneiros de guerra e corpos de civis e soldados mortos em combate, negociar o retorno de cerca de 20.000 crianças sequestradas pela Rússia e organizar um encontro direto entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin.

Até o momento, o convite ao Kremlin para um encontro dos dois líderes foi ignorado.

Em visita a Kiev, chanceler francês reitera apoio

Este anúncio de novas negociações ocorre no momento em que o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, continua sua visita à Ucrânia, iniciada na segunda-feira. O chanceler francês já se encontrou com Volodymyr Zelensky, com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, e com a nova primeira-ministra Yulia Svyrydenko. Ele também visitou a usina nuclear de Chernobyl, onde denunciou "as consequências de uma guerra sem limites" e o ataque com drones russos ocorrido em fevereiro.

Nesta terça-feira, Jean-Noël Barrot afirmou que "as negociações de paz entre russos e ucranianos serão louváveis se levarem a uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin para chegar a um acordo de cessar-fogo", disse o ministro em entrevista à France Inter, no leste da Ucrânia. Ele também reafirmou "o apoio inabalável da França a Kiev".

Jean-Noël Barrot ainda confirmou o interesse de empresas francesas em investir na Ucrânia na coprodução de equipamentos militares, especialmente drones. Os europeus continuarão a "aumentar a pressão sobre Vladimir Putin", garantiu Barrot nas redes sociais.