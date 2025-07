EUA acusam Unesco de ser 'tendenciosa contra Israel' e anunciam que vão deixar agência da ONU de novo

"Embora lamentável, o anúncio era esperado e a Unesco se preparou para ele", disse, observando que "está mais bem protegida financeiramente" do que outras agências da ONU, e que a contribuição americana de US$ 75 milhões (R$ 417 milhões) anuais representa apenas 8% do orçamento total da organização.

A decisão de Washington, que entrará em vigor no final de 2026, segue um pedido de Trump feito em fevereiro para rever os compromissos dos Estados Unidos com vários órgãos da ONU.

A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, descreveu a Unesco como uma entidade que "promove causas sociais e culturais que dividem" e está excessivamente focada nos objetivos de sustentabilidade da ONU, os quais chamou de "agenda ideológica globalista".

Bruce também questionou o reconhecimento da Palestina como Estado. "A decisão da Unesco de admitir o 'Estado da Palestina' como membro pleno é altamente problemática, contrária à política dos Estados Unidos, e contribuiu para a proliferação da retórica contra Israel dentro da organização", disse a porta-voz.

Após o anúncio da decisão de Washington, Israel celebrou a saída dos EUA da Unesco.

Para Azoulay, "esses argumentos contradizem a realidade dos esforços liderados pela Unesco, especialmente na educação sobre o Holocausto e na luta contra o antissemitismo".