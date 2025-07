França pede acesso livre para jornalistas à Faixa de Gaza para mostrar situação 'deplorável'

A Sociedade de Jornalistas (SDJ) alertou para o risco iminente. "Perdemos jornalistas em conflitos, tivemos feridos e prisioneiros em nossas equipes, mas nenhum de nós se lembra de ter visto um colega morrer de fome", enfatizou a SDJ.

A ONU e ONGs relatam regularmente o risco de fome no território palestino sitiado por Israel desde o ataque do movimento islâmico palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023.

França condena ofensiva israelense

Por meio de sua diplomacia, a França condena "com a maior veemência possível" a extensão "deplorável" da ofensiva israelense em Gaza, "que agravará uma situação já catastrófica". Ontem, o Exército israelense estendeu suas operações à cidade de Deir al-Balah e seus arredores, no centro do território palestino, onde nunca esteve durante a guerra contra o Hamas, ordenando a evacuação dos moradores.

Bombardeios israelenses ocorridos nesta terça-feira (22) causaram a morte de 15 pessoas nessa área, segundo balanço divulgado Defesa Civil palestina.

De acordo com o chanceler francês Jean-Noël Barrot, "não há mais nenhuma justificativa" para as operações militares do Exército israelense em Gaza. "Esta ofensiva agravará uma situação já catastrófica e causará novos deslocamentos forçados de populações, o que condenamos com veemência", afirmou.