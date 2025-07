Irlanda: estudantes estrangeiras são principais alvos de ofertas de moradia em troca de sexo

A Comissão Europeia apresentou, em março, seu plano europeu para habitação acessível. Na Europa, a Irlanda, que enfrenta uma crise habitacional há vários anos, é atualmente o país mais caro para se morar. Um fenômeno recente mostra que as ofertas de moradia em troca de relações sexuais estão se multiplicando.

Clémence Pénard, correspondente da RFI em Dublin

As propostas visam sobretudo mulheres jovens, em particular as estudantes estrangeiras. Como a boliviana Darling Duran, que se mudou para a Irlanda 2022 com o objetivo de aprender inglês.