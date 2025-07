Sem contato com o mundo exterior: França inaugura novo regime de prisão de segurança máxima

A França iniciou nesta semana uma operação inédita para isolar os narcotraficantes mais perigosos em uma prisão de segurança máxima. O centro penitenciário de Vendin-le-Vieil, no norte do país, foi totalmente reformado e é apresentado como uma tentativa de enfraquecer as redes do crime organizado. Os 17 primeiros detentos foram transferidos na terça-feira (22).

Diante do avanço do crime organizado e do aumento da influência de grandes redes de narcotráfico, a França decidiu adotar uma estratégia mais rigorosa para conter a ação dos chefes do tráfico após sua condenação. Inspirado por modelos estrangeiros de sucesso no combate à máfia, o governo francês inaugurou um novo e restritivo regime de segurança máxima em uma de suas prisões, com o objetivo de isolar completamente os criminosos mais perigosos do país e impedir que continuem a operar suas atividades ilícitas de dentro das celas.

Segundo o ministro francês da Justiça, Gérald Darmanin, os detentos transferidos nesta terça-feira fazem parte de um grupo de 100 narcotraficantes considerados "os mais perigosos" do país. A transferência mobilizou um dispositivo reforçado de segurança, com sete caminhões escoltados por policiais até a entrada da prisão. De acordo com sindicatos de agentes penitenciários, a operação ocorreu sem incidentes.