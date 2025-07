Trauma do 7 de outubro alimenta negação e apaga empatia israelense diante da fome em Gaza

As imagens de Gaza ocupam menos espaço. Normalmente, são exibidas para apresentar a maneira como a imprensa internacional cobre a guerra. A sociedade de forma mais ampla debate a guerra, os reféns, as falhas do governo, a destruição nas comunidades ao sul do território - aquelas mais atingidas em 7 de outubro - e a divisão desigual sobre quem serve no exército com foco na lei que pretende manter a isenção aos judeus ultraortodoxos, os chamados "haredim". Mas não debate as consequências humanas na Faixa de Gaza, embora grupos pacifistas israelenses façam isso.

Imprensa reflete sociedade marcada pelo choque e pela desumanização

Para João Miragaya, mestre em história pela Universidade de Tel Aviv e cofundador do podcast "Do Lado Esquerdo do Muro", o "7 de outubro causou um trauma tão grande na população que as pessoas perderam a empatia". Miragaya acrescenta que "a imprensa local é parte da sociedade".

"Eu divido a população israelense em três grandes grupos: aqueles que são negacionistas/vingativos, aquelas pessoas que estão com sede de vingança do 7 de outubro até agora; há outro grupo que põe em dúvida, que questiona a informação e a credita ao Hamas; e um terceiro grupo que diz que 'é uma pena o que está acontecendo, mas é uma guerra. E na guerra isso acontece'. São pessoas, portanto, que têm uma empatia mínima, mas não o suficiente para se revoltar com isso", diz à RFI.

Para o historiador, "sem os meios de comunicação, sem uma análise crítica e com os israelenses 'remoendo' o 7 de outubro constantemente, a população não tem nenhuma empatia com os palestinos".

Negar a fome é preservar a autoimagem ética dos israelenses

Para Mia Baran, gerente de programas da organização conjunta de israelenses e palestinos Combatentes pela Paz, a resposta da sociedade israelense tem elementos de negação. Na visão dela, os israelenses consideram que "acreditar na crise de fome na Faixa de Gaza seria como acreditar nos relatos do Hamas".