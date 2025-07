UE se prepara para guerra comercial com Trump e segundo analistas precisa demonstrar força

A oito dias da entrada em vigor das tarifas adicionais de 30% pelos Estados Unidos sobre os produtos europeus, os 27 países que integram a União Europeia (UE) temem o fracasso das negociações com Washington e já preparam possíveis retaliações. O ministro francês da Indústria, Marc Ferracci, reúne-se nesta terça-feira (22) com representantes de todos os setores produtivos do país para fortalecer a posição francesa nesta reta final das negociações com Donald Trump.

Assim como o Brasil, agora a Europa se prepara para a guerra comercial promovida pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump e precisa demonstrar força.

"Se a Europa demonstrar fraqueza diante de Trump, será devorada", alerta Enrico Letta, ex-primeiro-ministro italiano, em entrevista ao jornal francês Les Echos sobre a aplicação de novas tarifas. O atual presidente do Instituto Jacques Delors acredita que "as negociações comerciais com os Estados Unidos são essenciais para a UE, porque enviam uma mensagem ao resto do mundo".