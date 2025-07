Vigília marca 20 anos da morte do brasileiro Jean Charles de Menezes pela Polícia Metropolitana de Londres

Jean foi confundido com um dos suspeitos de planejar novos atentados a bomba no transporte público de Londres. A polícia tentou encobrir o erro e afirmou que o brasileiro, que vinha sendo seguido por dois agentes, pulou a catraca do metrô e correu. Uma história que foi desmentida graças à luta de uma família de imigrantes do interior de Minas Gerais, que se uniu contra uma das mais poderosas corporações do Reino Unido para provar a inocência de Jean. Nas palavras do primo Alex Alves Pereira, foram "anos de guerra contra a Polícia Metropolitana".

"O caso está fechado, mas nós provamos que ele era 100% inocente. Só de provar que ele não teve nenhum comportamento errado, já alegra a gente bastante", disse Alex, que veio do Brasil apenas para participar das homenagens ao primo.

Duas décadas depois, o movimento pela memória do brasileiro se mantém ativo. Na camiseta preta usada na vigília, lia-se, em inglês: "20 anos: Justiça negada." A família recorreu a todas as instâncias na Inglaterra e até à Corte Europeia de Direitos Humanos. Nenhum agente da Polícia Metropolitana foi processado ? apenas uma advertência foi dada à corporação por violação da lei de saúde e segurança, seguida de um pedido formal de desculpas.

Indignação de familiares

"Perder um ente querido é muito difícil, mas ter que lidar com todas as mentiras, com a intenção de sujar o nome dele para proteger uma instituição, é inadmissível", disse a prima Vivian Menezes Figueiredo, que havia chegado a Londres há apenas três meses quando tudo aconteceu.

Mesmo após a produção de filmes, minisséries e livros sobre o caso, a família considera importante continuar a luta para honrar a memória de um inocente, inicialmente taxado de terrorista, e combater o racismo e o preconceito contra imigrantes. No último dia 7 de julho, o primeiro-ministro Keir Starmer e o prefeito de Londres, Sadiq Khan, depositaram flores no monumento em memória das 52 vítimas dos ataques terroristas. O nome de Jean Charles Menezes não foi sequer mencionado.