Água produzida a partir da umidade do ar na Amazônia gera renda e vira bebida premium em Paris

A partir disso, o carioca foi em busca do "ar mais puro do mundo", onde instalou sua empresa. Fundada às margens do rio Negro, em Barcelos, no estado do Amazonas, no prédio de uma antiga fábrica de palmito inserida em uma área de 175 hectares dentro da floresta, a Ô Amazon Air Water se diferencia por sua tecnologia, criada para condensar a umidade do ar em água de alto padrão de qualidade.

Como é o processo de captura da água do ar

O empresário conta que a operação é mais simples do que se imagina. "É um processo de condensação. O ar é atraído, bate em uma serpentina. No nosso caso, todo o ambiente ao entorno é bombardeado de raio ultravioleta que é bactericida e faz a água pingar. Aquela água que pinga é transformada depois em um produto para consumo" diz, também ressaltando o alto nível de mão-de-obra especializada que participa do processo, além de equipamentos.

"É uma metodologia de acelerar o processo natural de condensação. As pessoas confundem, pensam que é água da chuva, mas não. É uma máquina que fica, no nosso caso, a dois metros da altura do solo, de frente para o rio Negro, aproveitando o que hoje nós temos de mais intenso na Amazônia, que é a umidade. É importante falar que os 'rios voadores' são o resultado da transpiração das árvores. Então, o que a gente faz, na verdade, é pegar uma água produzida pelas árvores. A gente só acelera o processo de condensação", detalha o carioca.

Geração de emprego e renda na Amazônia

Cal Junior descreve que a empresa se integra à economia da região e às comunidades indígenas desde a sua fundação. "Não existe projeto social melhor do que a geração de emprego e renda. E depois nós temos nossos trabalhos na área social e uma integração agora com a Cufa Amazonas, que faz a curadoria dos projetos sociais que a gente desenvolve", destaca.