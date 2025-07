'Cirurgia robótica se democratiza': médico brasileiro destaca avanços em congresso mundial

O Congresso Mundial de Cirurgia Robótica, encerrado no domingo (20) em Estrasburgo, no leste da França, revelou avanços na democratização dessa tecnologia. A RFI conversou com o ginecologista paulista Giuliano Borrelli, especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgião robótico. Durante o congresso, ele apresentou trabalhos relacionados com a endometriose, doença que se caracteriza pela presença de tecido endometrial, normalmente encontrado apenas no útero, em outras partes do corpo.

Com entusiasmo, o médico paulista disse à RFI que uma das grandes novidades vistas nesta edição do Congresso internacional, que tem se tornado um dos maiores eventos no mundo nessa área, foi "um caminho para a democratização da cirurgia robótica".

Segundo Giuliano Borrelli, os principais países que hoje atuam com essa tecnologia enfrentam uma dificuldade comum, que são os custos associados a esse tipo de operação. "A cirurgia robótica é praticada há 15 anos no Brasil, mas a gente esbarra muito nessa questão do custo" elevado do procedimento.