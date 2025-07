Corrupção: ministra francesa será julgada em caso que envolve Carlos Ghosn, ex-CEO da Renault

Analistas políticos franceses consideram que, embora o julgamento possa não começar antes da campanha eleitoral, o processo funcionará como pano de fundo incômodo para sua candidatura, com potencial para desgastar sua imagem diante do eleitorado parisiense.

Dati mantém uma relação próxima com o presidente Emmanuel Macron. Segundo fontes do governo, o chefe de Estado "não pretende pressioná-la" por enquanto. Ela própria, em entrevista recente, classificou as investigações como "ilegais" e "incompletas", negando veementemente qualquer irregularidade.

Carlos Ghosn, o personagem-chave

O caso também reacende o interesse internacional sobre Carlos Ghosn, figura central de um dos maiores escândalos corporativos da última década. Nascido no Brasil, filho de libaneses, Ghosn se destacou como um dos executivos mais poderosos do setor automobilístico global até sua prisão no Japão, em 2018, sob acusação de fraude financeira. Em 2019, protagonizou uma fuga espetacular para o Líbano, onde permanece desde então, fora do alcance da Justiça japonesa e agora também da francesa.

Embora esteja ausente fisicamente, Ghosn segue como figura-chave no julgamento e poderá ser julgado à revelia na França, onde é alvo de múltiplas investigações por práticas ilícitas envolvendo milhões de euros.