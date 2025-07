EUA: Associação de direito das mulheres condena proibição de transgêneros em provas olímpicas femininas

Mulheres transgênero americanas já não podem competir em provas femininas. Enquanto os Estados Unidos organizam os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, uma mudança recente de política por parte do Comitê Olímpico e Paralímpico do país (USOPC, na sigla em inglês) impede que as americanas transgênero possam fazer parte de competições femininas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A medida responde à ordem executiva do presidente americano Donald Trump: "Manter os homens fora dos esportes femininos".

Uma nova nota no site do USOPC sobre a participação de atletas trans nos esportes indica: "A partir de 21 de julho de 2025, consulte a política de segurança para atletas do USOPC." O conteúdo foi adicionado à política de segurança para esportistas como uma nova subseção intitulada "Requisitos Adicionais".

"O USOPC se compromete a proteger as oportunidades dos atletas que participam no esporte", diz a nota. "O USOPC seguirá colaborando com diversas partes interessadas com responsabilidades de supervisão [...] para garantir que as mulheres tenham uma competição justa e segura, de acordo com a Ordem Executiva 14201 [ordem de Trump] e a Lei Ted Stevens de Esportes Olímpicos e Amadores."