EUA e Japão firmam acordo comercial que reduz tarifas sobre automóveis e abre mercado agrícola

Concessões e tensões persistentes

Apesar do avanço, o acordo não resolve todos os pontos de tensão. O Japão concordou em abrir parcialmente seu mercado agrícola ao arroz norte-americano, uma decisão politicamente delicada. O arroz é um símbolo cultural e econômico no país, e a possibilidade de importações preocupa os produtores locais. Por outro lado, consumidores japoneses, afetados pela alta de preços - o arroz japonês dobrou de valor em um ano -, veem a medida com bons olhos.

Além disso, o aço e o alumínio continuam sendo taxados em 50%, evidenciando que o acordo é apenas parcial. Esses setores permanecem como pontos sensíveis nas relações comerciais entre os dois países.

Impacto político no Japão

O momento do anúncio também tem implicações políticas. O primeiro-ministro japonês, Ishiba, enfraquecido por derrotas eleitorais recentes, teria usado a conclusão do acordo como uma última cartada para tentar recuperar apoio. No entanto, a imprensa japonesa já especula que ele deverá apresentar sua renúncia no próximo mês.

Estratégia dos EUA

Para Washington, o acordo representa um passo estratégico na correção do déficit comercial com o Japão e no fortalecimento de alianças na Ásia. A iniciativa faz parte de uma abordagem mais agressiva adotada por Donald Trump em sua política comercial, que inclui negociações em andamento com a União Europeia e a China.