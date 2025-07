"Pessoas estão desmaiando de fome nas ruas": correspondente da RFI relata crise humanitária em Gaza

"O acesso à água é igualmente difícil, seja água doce ou salgada", acrescenta Hassouna. "As crianças precisam esperar de quatro, cinco, seis ou até sete horas para conseguir água", diz ele.

Os deslocamentos no território também se tornaram cada vez mais complexos para o jornalista exercer seu trabalho. "Todos os dias, eu caminho de 14 a 15 quilômetros" sob um calor escaldante para coletar informações na faixa de Gaza em guerra, conta. "Eu costumava trocar de sapatos a cada seis meses, mas agora, desgasto um par a cada mês", compara.

200 jornalistas mortos

A campanha militar lançada por Israel em Gaza, em represália ao ataque sem precedentes do Hamas em seu território em 7 de outubro de 2023, custou a vida de 59.219 pessoas, sendo a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU. A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) indicou no início de julho que mais de 200 jornalistas foram mortos no enclave desde o início do conflito.

O governo israelense declarou nesta quarta-feira (23) que não era responsável pela crônica escassez de alimentos na faixa de Gaza e acusou o movimento islâmico palestino Hamas de ter criado deliberadamente uma crise.

"Em Gaza, hoje, não há fome causada por Israel", afirmou o porta-voz do governo, David Mencer, após o alerta emitido pelas mais de 100 ONGs, instando Israel a liberar ajuda humanitária. "Trata-se de uma escassez provocada pelo Hamas", acrescentou Mencer, acusando o movimento de impedir a distribuição de alimentos e de saquear a ajuda para suas próprias necessidades.