Reino Unido anuncia sanções inéditas contra gangues de tráfico de migrantes

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira (23) sanções contra 25 indivíduos e organizações suspeitos de envolvimento no tráfico de migrantes. A medida sem precedentes no país é uma tentativa do governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer de conter as travessias no Canal da Mancha de pessoas que tentam chegar ilegalmente ao Reino Unido.

O governo britânico está sob pressão, no momento em que as chegadas de migrantes e requerentes de asilo a bordo de pequenas embarcações ultrapassaram 23.500 desde o início do ano, um recorde para o período. Essas travessias perigosas resultaram em 17 mortes, de acordo com o Ministério do Interior francês.

Entre as medidas tomadas por Londres estão o congelamento de bens e a proibição de viagens. Elas fazem parte de um novo pacote de sanções implementado especificamente contra redes de imigração ilegal.