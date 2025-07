Rússia vai punir quem acessar conteúdos considerados extremistas; sites de opositores e LGBT são visados

O Parlamento russo aprovou na terça-feira (22) uma nova legislação que prevê multas para usuários que acessarem conteúdos online classificados como "extremistas" pelas autoridades do país. A medida, que visa principalmente sites ligados à oposição ou postagens sobre temática LGBTQIA+, é vista como mais um passo na repressão por meio do endurecimento do controle estatal sobre o ambiente digital.

Jean-Didier Revoin, correspondente da RFI em Moscou, com agências

Com 306 votos a favor, 67 contra e 22 abstenções, os deputados da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, ratificaram uma série de emendas que ampliam os mecanismos de vigilância na internet. A nova lei entra em vigor em 1º de setembro e prevê multas entre € 35 e € 55 (entre cerca de R$ 220 e R$ 360 na cotação atual) para quem for flagrado acessando deliberadamente na internet algum material contestado pelo Kremlin. O uso de VPNs será considerado uma circunstância agravante.