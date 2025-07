Troca de restos mortais de passageiros do voo que caiu na India está na pauta do encontro de Modi e Starmer

Restos mortais de duas vítimas da queda do avião da Air India foram trocados, denunciaram famílias de dois britânicos. De acordo com James Healy-Pratt, advogado que representa familiares das vítimas, esta questão estará na pauta das discussões entre o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e seu colega indiano, Narendra Modi, que deve chegar a Londres na quinta-feira (24) para assinar um acordo de livre comércio.

O advogado, que representa mais de 20 famílias britânicas que perderam parentes no acidente, disse à agência de notícias britânica PA que a devolução dos restos mortais das vítimas foi marcada por erros. Os parentes de uma vítima descobriram que o caixão que receberam continha restos mortais humanos "mistos", enquanto outra família descobriu que o corpo no caixão não era o de seu parente. Esses erros foram identificados durante a restituição inicial pela patologista forense britânica Fiona Wilcox.

A mãe de Miten Patel, Shobhana, morreu com o marido no desastre. A filha disse à BBC que "outros restos mortais", além dos de sua mãe, foram encontrados no caixão, após seu corpo ser repatriado para o Reino Unido.