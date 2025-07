Zelensky defende nova lei anticorrupção na Ucrânia em meio a protestos e críticas internacionais

A lei, aprovada às pressas pelo Parlamento, transfere o controle do Escritório Nacional Anticorrupção (NABU) e da Promotoria Especializada Anticorrupção (SAPO) para o procurador-geral, cargo nomeado pelo presidente. A medida foi tomada logo após a prisão de dois altos funcionários anticorrupção acusados de ligação com Moscou.

Zelensky justificou a mudança alegando ineficiência das instituições. "Processos criminais não podem se arrastar por anos sem resultados. Quem age contra a Ucrânia não pode se sentir seguro ou impune", afirmou em pronunciamento.

Reações internas e externas

A nova legislação gerou forte reação da sociedade civil e levou centenas de pessoas às ruas de Kiev e de outras cidades, mesmo sob a vigência da lei marcial, que proíbe grandes aglomerações.

"Isso contradiz tudo pelo que estamos lutando", disse a estudante Solomiia Telichevka, de 20 anos, durante uma manifestação na capital.

Os chefes do NABU e da SAPO, que se reuniram com Zelensky, pediram a revogação da lei e a restauração da independência das agências. O deputado da oposição Iaroslav Jelezniak, do partido Holos, anunciou que apresentará um projeto para anular a nova legislação e recorrerá à Corte Constitucional.