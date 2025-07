Acordo comercial entre União Europeia e EUA avança, mas Bruxelas mantém alerta de retaliação

Em resposta à ameaça de Washington de impor tarifas de 30% a partir de 1º de agosto, os países da UE finalizaram uma lista de produtos americanos que poderão ser alvo de sanções, somando € 93 bilhões, cerca de R$ 603 bilhões.

Bruxelas quer demonstrar uma posição de força nesta reta final das negociações e está pronta para lançar sua cartada diplomática mais poderosa - acionar o chamado "instrumento anti-coerção", que pode bloquear investimentos e suspender o acesso ao mercado público europeu. A aplicação dessa ferramenta exige maioria qualificada, agora alcançada graças ao apoio de Berlim.

França e Alemanha, principais potências da UE, buscam um desfecho equilibrado, mas pressionam pela preparação de medidas paralelas de defesa comercial. Ainda assim, especialistas como o economista belga Eric Dor alertam para o risco de "capitulação", diante de uma economia europeia já enfraquecida.

Embora os EUA apresentem déficit de € 157 bilhões em bens no comércio com a Europa, Bruxelas destaca o superávit americano em serviços, com saldo positivo de € 109 bilhões em 2023 - o que, segundo a Comissão, equilibra as trocas transatlânticas.

(Com AFP)