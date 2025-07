Avião com quase 50 pessoas a bordo cai na Rússia e não há sobreviventes

Leia tambémMoscou nega envolvimento em avião derrubado por míssil russo ao sobrevoavar a Ucrânia com 298 pessoas a bordo

Em agosto de 2024, um helicóptero Mi-8 caiu em Kamchatka e matou todos os 22 passageiros a bordo.

Três anos antes, também em agosto, outro helicóptero Mi-8 com 16 pessoas a bordo, incluindo 13 turistas, caiu em um lago na Península Vulcânica de Kamchatka. Este acidente matou oito pessoas.

Um mês antes, um avião caiu com 22 passageiros e seis tripulantes a bordo enquanto se preparava para pousar em Kamchatka. Não houve sobreviventes.

A Rússia anunciou que abriu uma investigação para apurar as causas do acidente da Angara Airlines. O presidente Vladimir Putin já foi informado sobre a queda do avião e ainda não fez qualquer pronunciamento.

(Com AFP)