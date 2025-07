Brasileiro é preso na Indonésia com mais de três quilos de cocaína

A Indonésia adota leis severas para o tráfico internacional de drogas.

Brasileiros condenados à morte

Em 2015, o brasileiro Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 42 anos, condenado à pena de morte por tráfico de drogas, foi executado depois de ter ficado preso por 11 anos. Gularte foi detido em 2004 com seis quilos de cocaína numa prancha de surfe.

Em janeiro do mesmo ano, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, foi executado, apesar de apelo da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que não foi atendido pelas autoridades da Indonésia. Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003 depois de tentar entrar na Indonésia com 13,4 quilos de cocaína escondidos em tubos de uma asa delta.

Outros dois brasileiros estão detidos na Indonésia atualmente. Manuela Vitória de Araújo Farias, de 21 anos, foi presa em 2022 com 3,6 quilos de cocaína. Já Kauê Campos Valério, de 39 anos, foi detido em maio deste ano com 41 gramas de maconha.

De acordo com o Ministério indonésio da Imigração, mais de 90 estrangeiros estão no corredor da morte à espera de julgamento. As últimas execuções por tráfico de drogas no país ocorreram em 2016. Na ocasião, um indonésio e três nigerianos foram executados.