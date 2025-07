Conflito na fronteira entre Camboja e Tailândia deixa nove mortos, incluindo uma criança

O governo da Tailândia garante ter feito uma investigação militar, que concluiu que o Camboja plantou novas minas terrestres na fronteira. O Camboja rechaçou estas acusações, afirmando que as áreas da fronteira continuam infestadas de minas ativas oriundas de guerras passadas.

Com seis caças F-16, a Tailândia atacou o país vizinho. O porta-voz adjunto das Forças Armadas, Ritcha Suksuwanon, disse que "dois alvos militares cambojanos foram atingidos em terra". O Camboja não divulgou o número de feridos ou mortos após esses ataques.

"Imprudente e hostil ação da Tailândia"

A porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja, Maly Socheata, disse que "o exército tailandês violou a integridade territorial do Camboja ao lançar um ataque armado contra as forças cambojanas". A porta-voz do governo não parou por aí. "Em resposta, as forças armadas cambojanas exerceram o legítimo direito à defesa, em total conformidade com o direito internacional, para repelir a incursão tailandesa", confirmou.

O Camboja acusa a Tailândia de lançar uma "agressão militar não provocada". O Ministério das Relações Exteriores do Khmer condenou a "imprudente e hostil ação da Tailândia".

A situação fez com que o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, tomasse uma atitude para impedir a continuidade dos ataques. "Considerando a recente agressão extremamente grave da Tailândia, que ameaçou seriamente a paz e a estabilidade na região, solicito uma reunião de emergência no Conselho de Segurança para pôr fim à agressão da Tailândia", escreveu Manet para o presidente do Conselho de Segurança da ONU, Asim Iftikhar Ahmad.