Fake news sobre Brigitte Macron ser trans ganha fôlego após decisão judicial ser distorcida por conspiracionistas

A única parte do processo em que a corte reconheceu difamação foi a que envolvia a acusação de que Brigitte Macron teria cometido abuso de menor ao iniciar um relacionamento com Emmanuel Macron, então seu aluno. Ainda assim, as rés foram absolvidas com base na boa-fé, já que, segundo a corte, ambas "não são profissionais da informação" e se basearam em reportagens sobre o relacionamento entre o jovem estudante de 16 anos e sua professora de teatro de 39.

Brigitte Macron, seu irmão e o Ministério Público recorreram da decisão à Corte de Cassação.

Casal Macron processa influenciadora nos EUA

Além das ações na França, o casal presidencial também recorreu à Justiça dos Estados Unidos. Brigitte e Emmanuel Macron moveram um processo contra a influenciadora conservadora Candace Owens, que possui milhões de seguidores nas redes sociais X (antigo Twitter) e YouTube. A queixa, com 218 páginas, foi apresentada na Suprema Corte do estado de Delaware e solicita um julgamento com júri, além de indenizações punitivas.

Segundo comunicado divulgado por seus advogados, o casal Macron decidiu entrar com a ação após Owens ignorar repetidos pedidos para retirar do ar declarações falsas e difamatórias feitas em uma série de vídeos e podcasts intitulada Becoming Brigitte, composta por oito episódios.