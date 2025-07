Reino Unido e Índia assinam maior acordo comercial desde o Brexit; cortes de tarifas fazem parte do texto

Narendra Modi também comemorou o que descreveu como "a redação de um novo capítulo" entre dois "parceiros naturais", após "muitos anos de trabalho árduo" para alcançar esse resultado.

As negociações começaram em 2022, durante o governo de Boris Johnson, e foram retomadas no fim de fevereiro, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre vários países.

O acordo prevê um aumento de 25,5 bilhões de libras no comércio bilateral, embora deva acrescentar apenas 4,8 bilhões de libras por ano ao Produto Interno Bruto (PIB) britânico, atualmente estimado em 2,8 trilhões de libras, segundo dados oficiais.

Entre os principais pontos, está a redução das tarifas médias sobre produtos britânicos exportados para a Índia ? como o uísque, que passará de uma taxa de 150% para 75%, e depois para 40% ao longo de dez anos ? além de peças para a indústria aeroespacial e equipamentos médicos. Em troca, o Reino Unido reduzirá tarifas sobre roupas, calçados, bens de engenharia e alimentos produzidos na Índia.

Encontro com o rei Charles III

O Reino Unido mantém fortes laços econômicos e culturais com sua ex-colônia, com cerca de 1,9 milhão de pessoas de origem indiana vivendo no país. Esta é a quarta visita de Modi ao Reino Unido desde que assumiu o cargo em 2014, e a primeira desde que Keir Starmer chegou ao poder, há um ano.