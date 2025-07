'Só Deus me tira daqui': venezuelano relata terror vivido em prisão de segurança máxima em El Salvador

"Chegou um guarda e disse: 'Bem-vindos ao Cecot, ao inferno. Daqui ninguém sai'", contou Andy ao relatar sua chegada à prisão de El Salvador. "Fomos recebidos com socos e pontapés. Quando ouvi aquilo, pensei: 'Só Deus me tira daqui'".

Segundo ele, os detentos tiveram os cabelos raspados, foram obrigados a vestir o uniforme da prisão e algemados novamente. "As pessoas desmaiavam, sangravam devido às agressões. Depois disso, não vimos mais os salvadorenhos. Tudo aquilo foi direcionado a nós, os venezuelanos", relatou.

Ele descreve o momento da chegada à prisão como um ataque coordenado: "Os soldados abriam a porta do ônibus antes mesmo do motorista. Pareciam zumbis tentando agarrar as pessoas".

Ao desembarcarem, foram recebidos pelo diretor do presídio, que teria dito: "Bem-vindos ao Cecot. Vocês nunca sairão daqui porque são membros do Tren de Aragua e são condenados como terroristas. Vou garantir que nunca mais comam frango ou carne".

Apesar do trauma, Andy agradeceu ao governo venezuelano por ter conseguido o que ele considerava impossível: sua libertação. "Achei que nunca mais veria a luz do dia. Mas hoje estou livre", concluiu.