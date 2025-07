Trump perde nos tribunais dos EUA, mas extrema direita quer copiar modelo de deportações na Espanha

Discurso de ódio e violência: Torre Pacheco em chamas

Nos últimos dias, imagens de Torre Pacheco em chamas circularam pelo mundo, após uma série de distúrbios provocados por grupos ligados à extrema direita que convocaram ações violentas contra imigrantes. Os episódios ocorreram dois dias após o partido Vox propor publicamente a deportação de milhões de pessoas, e foram desencadeados por um ataque cometido por jovens de origem magrebina contra um homem de 68 anos, identificado como Domingo.

O caso gerou indignação local, mas também foi explorado por grupos extremistas como "Deport Them Now" e "Desokupa", que se mobilizaram por meio de redes como Telegram e Signal para atacar pessoas do norte da África, independentemente de qualquer envolvimento com o crime.

Moradores de Torre Pacheco relataram ao site do canal de TV France 24 preocupações com crimes como furtos em residências e veículos, que atribuem majoritariamente a jovens magrebinos. No entanto, também reconhecem que a maioria da população migrante está integrada e trabalha na economia formal.

"Cerca de 90% da delinquência aqui vem desse grupo. Talvez haja 10 mil muçulmanos em Torre Pacheco, que são excelentes pessoas, mas alguns vêm apenas para cometer crimes, principalmente os jovens. Não é culpa dos imigrantes, é culpa dos imigrantes criminosos. Há muitos que são bons vizinhos, trabalhadores, mas também há um percentual que vive do tráfico de drogas e dos furtos", afirmou José Luis, morador da cidade, que preferiu não divulgar o sobrenome e contou ter sido vítima de roubo duas vezes.

Imigração e criminalidade: o que dizem os dados na Espanha

Apesar da percepção de que a imigração estaria ligada ao aumento da criminalidade, os dados nacionais apontam em outra direção. Segundo o Boletim de Criminalidade do primeiro trimestre de 2025, divulgado pelo Ministério do Interior da Espanha, houve uma queda de 2,8% nas infrações penais em relação ao mesmo período do ano anterior - passando de 606.377 para 589.683 delitos registrados pelas forças de segurança.