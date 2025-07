UE e China celebram meio século de relações em meio a desafios geopolíticos e desconfiança mútua

Cooperação ambiental

Além dos desafios geopolíticos globais, as relações bilaterais são destaque na agenda em Pequim. Na reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, Von der Leyen e Costa se concentram nas questões econômicas e comerciais. Nesta quinta-feira, Pequim e Bruxelas assinaram um comunicado conjunto sobre clima à margem da Cúpula reafirmando o compromisso de lidar com as mudanças climáticas. O documento prevê maior cooperação na transição energética, aceleração do uso global de fontes renováveis e ampliação do acesso a tecnologias verdes. Segundo o texto, os dois lados se comprometem "a implementar fielmente" os objetivos do Acordo de Paris.

Com a saída dos EUA do Acordo de Paris, União Europeia, China e Brasil se tornaram atores indispensáveis nas negociações internacionais sobre o clima. A China, maior poluidor do planeta, produz mais da metade dos veículos elétricos no mundo, 70% das turbinas eólicas e 80% dos painéis solares.

Disputas comerciais

Entre as principais preocupações europeias está o déficit comercial com a China, que em 2024 chegou a US$ 357 bilhões. Von der Leyen pediu que Pequim amplie o acesso ao seu mercado para empresas europeias e flexibilize as restrições à exportação de minerais de terras raras, essenciais para tecnologias modernas.

UE e China representam quase 30% do comércio mundial de bens e serviços e mais de um terço do PIB mundial, porém, o desequilíbrio comercial atual - que registrou um déficit recorde de € 88 bilhões para o lado europeu no primeiro trimestre deste ano - fez soar o alarme em Bruxelas e aumentou as tensões diplomáticas.