Brasil apoia Macron e convoca mais países a reconhecerem Estado da Palestina

O governo brasileiro manifestou apoio à decisão anunciada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina. Em nota divulgada nesta sexta-feira (25), o Itamaraty afirmou que "saúda" o anúncio feito no dia anterior pelo líder francês e declarou aguardar a formalização da medida durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

"O governo brasileiro saúda o anúncio do Presidente Emmanuel Macron, em 24 de julho, do reconhecimento pela França do Estado da Palestina. O governo brasileiro aguarda a formalização da decisão, em setembro, por ocasião da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas", diz o comunicado.

O Brasil, que reconhece o Estado da Palestina desde 2010, também destacou que a adesão de um número crescente de países à causa palestina "contribui para responder aos anseios de paz na região.