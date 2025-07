Brasil em Avignon: presidente da Funarte defende 'formação, difusão e permanência' nas artes internacionais

Leia tambémAnti-heroína de Dostoiévski, 'Nastácia' ocupa Avignon: um clássico russo atravessado pelo Brasil

Questionada sobre os desafios de representar a diversidade brasileira em um único festival, Marighella foi direta: "O mais difícil para o Brasil não é a diversidade, é a infraestrutura. Muitas vezes é mais fácil chegar a Avignon do que a certos territórios do próprio Brasil."

Para ela, é fundamental equilibrar os investimentos entre a difusão internacional e a garantia de acesso à cultura dentro do país. "Não é razoável que um país do tamanho do Brasil, com a força criadora que tem, não esteja na programação oficial dos principais festivais do mundo. Mas é preciso começar de algum lugar."

A presença brasileira em Avignon, para ela, é mais do que "uma vitrine": é um "gesto político, uma afirmação de identidade e uma aposta em continuidade". "Se não começarmos a enfrentar essas distâncias, elas só vão se aprofundar. O que estamos fazendo aqui é um primeiro passo para que essas distâncias sejam cada vez menores."