Censura ou proteção? Meta suspende anúncios políticos na Europa após novas exigências

A Meta, empresa norte-americana dona do Facebook e do Instagram, informou nesta sexta-feira (25) que deixará de permitir anúncios políticos em suas plataformas dentro da União Europeia a partir de outubro, alegando que as novas regras europeias são "inviáveis".

"Foi uma decisão difícil", declarou a empresa de Mark Zuckerberg, mas "não permitiremos mais anúncios políticos, eleitorais ou sobre temas sociais na UE, por causa das exigências impossíveis de cumprir" impostas por um regulamento europeu que busca aumentar a transparência da publicidade política.