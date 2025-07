Dinamarca lidera a integração de imigrantes no mercado de trabalho vindos de fora da EU

"Os trabalhadores devem ser contratados em condições justas e com segurança no trabalho. Por isso, só empresas com acordos coletivos poderão participar do novo regime", declarou a ministra Ane Halsboe-Jørgensen.

550 vistos anuais

A expectativa inicial é que a nova medida atraia ao menos 550 trabalhadores estrangeiros por ano. O ministro dinamarquês da Indústria e Comércio, Morten Bødskov, acrescenta que é possível abrir o país à força de trabalho internacional sem comprometer os valores locais.

"Sabemos que áreas com muitos trabalhadores estrangeiros são mais vulneráveis a concorrência desleal trabalhista. Por isso, estamos reforçando as exigências para proteger tanto as empresas sérias quanto os funcionários", declarou o ministro Morten Bødskov.

Com a flexibilização das regras e o bom desempenho dos imigrantes no mercado, a Dinamarca se afasta da tendência de fechamento adotada por outros países europeus e aposta na inclusão produtiva como resposta à escassez de mão de obra e aos desafios demográficos.

Embora o governo dinamarquês tenha a maioria no parlamento, o acordo enfrenta forte oposição, como no Partido do Povo Dinamarquês, que é conhecido como de extrema direita.