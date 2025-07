Dinossauro de 20 metros descoberto na França desafia teorias sobre migração pré-histórica

O camarassauro provavelmente morreu de forma natural no local. Seus ossos foram levemente deslocados pelo rio Charente cerca de 100 mil anos atrás.

Trabalho minucioso

Apesar do ótimo estado de conservação, os ossos são extremamente frágeis. Voluntários e cientistas precisam envolvê-los com plástico filme e jornal, preencher cavidades com argila e embalá-los em moldes de gesso reforçado para poder transportá-los. Alguns blocos chegam a pesar duas toneladas.

As três semanas de escavações alimentam mais de um ano de trabalho em laboratório, onde os fósseis são limpos, consolidados e, às vezes, reconstituídos. "É um trabalho longo e minucioso, bem diferente da imagem criada por Jurassic Park", diz Dominique Augier, preparador de fósseis, em alusão à saga cinematográfica.

No campo, cerca de 30 visitantes acompanham as escavações de perto. Entre eles está Noé Migné, de 11 anos, impressionado com "o tamanho gigante dos ossos de saurópodes". As vagas para visitas, abertas em junho, foram todas preenchidas rapidamente, segundo Tournepiche, que define o interesse do público como "mágico".

Os fósseis integrarão o acervo do museu de Angoulême e estarão também numa grande exposição no Museu Nacional de História Natural de Paris, prevista para junho de 2026.