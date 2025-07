França relembra um ano dos Jogos Olímpicos de Paris e avalia o legado do esporte

O diário admite, no entanto, que muitas promessas foram cumpridas, como a melhoria dos transportes, a balneabilidade no rio Sena, a criação de infraestruturas esportivas em áreas pobres. Porém, segundo associações de atletas, todas são conquistas materiais e que não foram seguidas de um projeto maior de incentivo para "fazer da França uma potência no esporte", como prometeu o presidente Emmanuel Macron na abertura dos Jogos Olímpicos. O orçamento previsto de € 99 milhões para 2025 foi cortado em € 23 milhões.

O corte orçamentário foi lamentado pela ex-ministra do Esporte francesa Amelie-Oudea Castera. Em um artigo de opinião publicado no jornal Les Echos, ela diz que "os cortes são injustos, excessivos e de efeitos perigosos". Ela destaca que a cada ano, a sedentarismo custa € 160 bilhões ao país, enquanto o esporte representa menos de 0,1% do orçamento do Estado. Ela destaca, no entanto, que desde 2021, mais de 5600 quadras esportivas foram construídas no país e que a manutenção dessa infraestrutura é essencial para a saúde do país.