Reconhecimento do Estado Palestina pela França gera tensão internacional

O anúncio do presidente francês, Emmanuel Macron, de que a França reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina em setembro de 2025, durante a Assembleia Geral da ONU, provocou uma onda imediata de reações na comunidade internacional. A decisão, apresentada na quinta-feira (24) como parte de um plano mais amplo pela paz no Oriente Médio, foi recebida com entusiasmo por autoridades palestinas e duramente criticada por Israel e pelos Estados Unidos.

Em mensagem nas redes sociais, Macron justificou a medida como um gesto histórico, fundamentado no "compromisso da França com uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos". Em sua declaração, destacou a necessidade urgente de um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, da libertação de todos os reféns, da desmilitarização do Hamas, da reconstrução do território palestino e do reconhecimento mútuo entre Israel e Palestina. O presidente francês afirmou ainda que o reconhecimento será acompanhado de pressões diplomáticas para que outros países europeus façam o mesmo.

Elogios e repúdio

A Autoridade Palestina elogiou a iniciativa francesa, considerando-a um passo coerente com o direito internacional e com os princípios da autodeterminação. O Hamas também celebrou o gesto, descrevendo-o como uma "etapa importante" na busca por justiça e soberania para o povo palestino. Para o grupo extremista islâmico, a decisão da França deve servir de exemplo a outras nações ocidentais.