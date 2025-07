Rússia aposta em nova criptomoeda atrelada ao rublo para driblar sanções internacionais

Posteriormente, Garantex foi fechada por uma ação conjunta entre autoridades dos EUA e da Europa, por facilitar operações com grupos ilícitos como hackers.

Segundo a pesquisadora Elise Thomas, que investigou o caso para o CIR, esse episódio serviu de alerta para autoridades russas sobre a necessidade de criarem uma criptomoeda estável própria, sob seu controle.

Antes mesmo do fechamento da Garantex, milhões de dólares em USDT já estavam sendo convertidos para A7A5, de acordo com a empresa de análise Global Ledger.

Estratégia moldava e manobras geopolíticas

A A7A5 é garantida por depósitos no Promsvyazbank, um banco sob sanções por suas ligações com o governo russo e o setor de defesa. Apesar disso, foi registrada no Quirguistão e é negociada na plataforma Grinex ? também sediada nesse país da ex-URSS ? que possui um "ambiente legal mais favorável e menos exposto a sanções", segundo Leonid Shumakov, diretor do projeto A7A5.

Em menos de seis meses, cerca de US$ 150 milhões já circulavam na A7A5, segundo levantamento do CoinMarketCap. George Voloshin pondera que essas transações não são necessariamente ilegais, desde que os envolvidos não estejam sancionados ou tentando acessar o sistema financeiro global.