Violência e xenofobia voltam às ruas britânicas: crise migratória reacende protestos no Reino Unido

Moradores de Epping, uma tranquila cidade com 12 mil habitantes, manifestaram desconforto com os acontecimentos. "Nunca houve problemas aqui, é a primeira vez", afirmou um aposentado que mora a cerca de cem metros do local e preferiu não se identificar. Para ele, o problema não é o hotel, mas grupos externos aproveitando o caso para promover agendas políticas extremistas.

Previsão de novos confrontos racistas

O cientista político britânico Aurelien Mondon, especialista em movimentos de extrema direita, acredita que muitos dos protestos não surgiram de iniciativas locais. "As redes sociais facilitam a organização desses grupos extremistas", afirmou, ressaltando o risco de novas manifestações violentas motivadas por questões raciais nas próximas semanas.

Na última segunda-feira, dezenas de pessoas protestaram em Diss, no leste da Inglaterra, pedindo o fechamento de outro hotel com solicitantes de asilo. Em junho, a cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte, registrou várias noites de violência xenofóbica após dois adolescentes ? supostamente romenos ? serem acusados de tentativa de estupro.

O influenciador de extrema direita Tommy Robinson, que tem 1,3 milhão de seguidores na plataforma X, chegou a anunciar presença em um ato em Epping no próximo domingo, mas depois recuou.

Ele já havia sido acusado de incitar tumultos anti-imigração em julho de 2024, após o assassinato de três meninas por um jovem britânico de origem ruandesa.