Conflito na fronteira entre Camboja e Tailândia já deixou mais de 30 mortos

O número total de mortos já supera o da última onda de violência entre os dois países, que deixou 28 mortos entre 2008 e 2011. Os combates começaram nas imediações de templos centenários e se espalharam ao longo da fronteira, que inclui uma longa cadeia de colinas cobertas por vegetação, cercadas por selva e plantações de borracha, arroz e alho.

Ambos os lados relataram combates por volta das 5h da manhã (22h de sexta-feira, no horário de Brasília) na região costeira. Phnom Penh acusou as forças tailandesas de dispararem "cinco projéteis de artilharia pesada" em vários pontos da província de Pursat, que faz fronteira com a Tailândia.

Situação continua tensa

Os combates atingiram novas regiões na manhã deste sábado. Confrontos foram registrados na província costeira tailandesa de Trat e na província cambojana de Pursat. Esse novo foco de conflito está localizado a mais de 100 km dos outros pontos de tensão ao longo da fronteira disputada.

Um morador tailandês refugiado em um abrigo na província de Sisaket, a cerca de 10 km da fronteira, também relatou o barulho dos canhões. "Só quero que isso acabe o mais rápido possível", declarou Sutian Phiewchan à agência de notícias AFP.

O músico cambojano Visal também espera uma solução pacífica. "Tenho vários amigos tailandeses. É triste porque, nessa situação, sentimos a necessidade de proteger nosso próprio país. Espero que nossos dois países ainda possam encontrar uma solução pacífica e que possamos retomar a amizade de antes", declarou.