Incentivo a turismo de luxo em Cuba causa indignação, 4 anos após protestos contra a fome na ilha

Dato oficial publicado hoy: el turismo internacional no ocupó ni la cuarta parte de la capacidad de alojamiento de Cuba en el 1er trimestre de 2025, que usualmente ha sido el trimestre pico de visitantes recibidos. Un resultado peor que el del periodo similar de 2024 pic.twitter.com/GNd2gSVvDR ? Pedro Monreal (@pmmonreal) May 13, 2025

Turismo, um setor em declínio

O turismo em Cuba tem se recuperado lentamente da crise da Covid. Desde a pandemia, a frequência diminuiu e as taxas de ocupação hoteleira estão bem abaixo das previsões. No entanto, a infraestrutura hoteleira continuou a se expandir nos últimos 15 anos e agora está no segmento de luxo. O governo aposta na infraestrutura turística para atrair clientes, que demoram a retornar.

O turismo é a principal fonte de divisas do país, ao lado das "remessas" e dos profissionais de saúde "emprestados" a outros países, mediante acordos. "Precisamos da renda do turismo", insistiu o primeiro-ministro, no final de fevereiro. "É a nossa recuperação (econômica) que está em jogo", disse, ao defender-se das críticas.

De acordo com dados oficiais do Escritório Nacional de Estatística e Informação (ONEI), a taxa de ocupação hoteleira caiu para apenas 24,1% no primeiro trimestre de 2025, e o número de turistas é 29,3% menor do que no mesmo período em 2024. Resultado: a receita do turismo baixou 21,5%.

Cuba registrou seu menor número de chegadas de turistas em quase 20 anos em 2024, com cerca de 2 milhões de turistas, em vez dos 3 milhões esperados. Os hotéis operam bem abaixo da capacidade. Em 2024, como nos anos anteriores, os canadenses, seguidos pelos russos, foram os principais visitantes estrangeiros da ilha (860.877 e 185.816 viajantes, respectivamente). Na sequência, americanos (142.450), alemães (65.487), espanhóis e mexicanos.