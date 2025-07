Luciana Souza canta no Carnegie Hall de Nova York, acompanhada de jovens músicos de jazz dos EUA

Com seis indicações ao Grammy, Luciana já colaborou com nomes como Herbie Hancock, Hermeto Pascoal, Romero Lubambo, Maria Schneider, Danilo Perez, Paul Simon e James Taylor. Mas, segundo ela, o que mais a inspira é ver o jazz renascer nas mãos dos jovens músicos.

Para ela, o jazz está longe de ter desaparecido. "O jazz não está morto. Está morto para algumas pessoas, mas para muitos de nós ainda está muito vivo", afirma. "Tem muita vitalidade na voz desses jovens que vão tocar. Eles são o futuro do jazz."

Turnê da NYO Jazz no Brasil

Após as apresentações neste fim de semana (26 e 27 de julho) em Nova York, a NYO Jazz - sob regência do trompetista Sean Jones - embarca para uma turnê pelo Brasil, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus.

"Esse ano, o foco é a América do Sul, principalmente o Brasil. A gente vai fazer concertos em São Paulo, no Rio e em Manaus", conta Luciana.

A volta ao palco do Carnegie Hall tem um sabor especial. Ela já se apresentou ali em outras ocasiões, mas diz que o convite atual tem um peso simbólico.