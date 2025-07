Manifestantes protestam contra visita de Trump à Escócia, marcada por golfe e negociações comerciais

A chegada do presidente americano, na noite da véspera, transformou a região pitoresca e tranquila de Turnberry, no sudoeste da Escócia, em uma verdadeira fortaleza, com estradas fechadas e inúmeros postos de controle policial.

Donald Trump tem reiterado sua admiração pelo país, onde sua mãe nasceu e foi criada. Mas suas políticas e os investimentos locais de seu grupo familiar geraram polêmica. A viagem, que combina lazer, negociações comerciais com a União Europeia e diplomacia, dividiu os habitantes.

O grupo "Coalizão Stop Trump" havia convocado protestos contra a visita. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao consulado dos Estados Unidos em Edimburgo, capital da Escócia, e na cidade de Aberdeen, o centro econômico do nordeste do país. Donald Trump possui um segundo resort de golfe na cidade, que ele também deve visitar durante a estadia de dois dias.

Alguns participantes seguravam cartazes dizendo "A Escócia odeia Trump". Outros agitavam bandeiras palestinas.

Recebido por apoiadores

Em Aberdeen, um homem segurou um cartaz com o rosto do presidente americano vermelho com chifres de diabo, de acordo com imagens filmadas pela AFP. "Ele não só não é bem-vindo aqui, como tudo o que suas políticas representam também não é bem-vindo", disse Maggie Chapman, deputada do Partido Verde Escocês em Aberdeen.