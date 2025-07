Trump chega na Escócia sob forte esquema de segurança; há previsão de protestos

Ao desembarcar, Trump declarou à imprensa que as chances de um acordo com o bloco europeu eram "50%", com divergências ainda em "cerca de 20 pontos diferentes".

Ele também deve se afastar temporariamente dos campos de golfe para se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Os detalhes do encontro ainda não foram divulgados. Starmer, que não é adepto do golfe, está mais interessado em discutir temas como política comercial.

Em maio, Estados Unidos e Reino Unido anunciaram um acordo comercial que evitou tarifas elevadas ameaçadas por Trump. No entanto, Londres teme que o republicano promova "ajustes" nesse acordo. Trump já adiantou que a reunião com Starmer será "mais uma celebração do que uma sessão de trabalho". "O acordo está fechado", afirmou.

Apesar disso, antes de deixar Washington, Trump indicou que não pretende atender ao pedido britânico de reduzir tarifas sobre aço e alumínio. Até o momento, o Reino Unido está isento das tarifas de 50% aplicadas às importações pelos EUA. "Se eu fizer isso por um, terei que fazer por todos", disse antes de embarcar.

A guerra em Gaza também deve entrar na pauta, especialmente após o presidente francês Emmanuel Macron anunciar que reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina ? decisão que aumentou a pressão sobre Starmer.

Críticas e polêmicas

Trump, de 79 anos, deve retornar ao Reino Unido em setembro para uma segunda visita de Estado a convite do rei Charles III, em um evento que promete ser pomposo.