Reino Unido se prepara para retomar ajuda humanitária a Gaza por via aérea

No ano passado, os exércitos dos Estados Unidos, Jordânia, Egito e França, entre outros, lançaram dezenas de milhares de suprimentos alimentares por meio de pacotes com paraquedas lançados de aviões. No entanto, essa opção é considerada polêmica por profissionais da ajuda humanitária, que argumentam que os suprimentos poderiam ser entregues por via rodoviária, caso o exército israelense permitisse.

Além de ser uma solução cara e limitada, que atende apenas parcialmente às necessidades da população de Gaza, as operações aéreas são perigosas. Em diversas ocasiões, lançamentos deram errado e falhas nos paraquedas causaram acidentes em terra. Pelo menos cinco palestinos morreram atingidos pelos pacotes, e outros se afogaram ao tentar recuperar caixas que caíram no mar.

Primeiros lançamentos aéreos nos próximos dias

No início de março, Israel impôs um bloqueio total à Faixa de Gaza, parcialmente suspenso no final de maio. O bloqueio provocou escassez severa de alimentos, medicamentos e combustível, gerando críticas contundentes da comunidade internacional, especialmente em relação ao agravamento da fome nos territórios palestinos.

Segundo autoridades israelenses, a Jordânia deve realizar o primeiro lançamento aéreo, possivelmente já neste fim de semana. Os Emirados Árabes Unidos, juntamente com outros países, podem seguir o exemplo nos próximos dias.

As distribuições de ajuda ocorrerão em coordenação com o exército israelense, que confirmou à Agence France-Presse a retomada dos lançamentos aéreos, mas sem a participação da ONU ou de organizações humanitárias reconhecidas, que foram excluídas da distribuição por dois meses.