Tragédia em rally na França: três espectadores morrem após carro sair da pista

Ao todo, "cerca de uma dúzia de pessoas foram envolvidas" na tragédia, que aconteceu no local conhecido como Le Cros, ao longo do percurso do rally, acrescentou Mathurin, que esteve no local. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público de Clermont-Ferrand para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Área interditada ao público

Os primeiros indícios apontam que os espectadores atingidos estavam em uma zona sinalizada como proibida ao público. "Posso afirmar que essas pessoas estavam, de fato, em uma área demarcada com fitas vermelhas, mas caberá à investigação determinar as circunstâncias e os motivos pelos quais elas se encontravam ali", declarou Mathurin.

As áreas autorizadas para o público são sinalizadas com fitas verdes, explicou o secretário. As condições climáticas eram boas na manhã deste sábado em Puy-de-Dôme, com tempo ameno e ensolarado.

Em um breve comunicado publicado no Facebook, a organização do rally informou que a corrida foi interrompida definitivamente às 10h49. Todos os espectadores foram orientados a deixar o local e a cerimônia de premiação foi cancelada, segundo os organizadores.

A estrada departamental onde ocorreu o acidente foi interditada. Cerca de 30 bombeiros e 30 agentes da polícia foram mobilizados para as operações de resgate e segurança.