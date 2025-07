Acordo entre Trump e Von der Leyen evita escalada tarifária com a União Europeia

Não haverá "nenhuma extensão, nenhum atraso adicional", alertou o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, pouco antes da reunião entre Trump e Von der Leyen, na cidade escocesa de Turnberry.

O líder americano chegou à Escócia na noite de sexta-feira (25) e havia estimado em "50% de chance" de chegar a um acordo com a alemã. Nesta tranquila cidade na costa oeste do país, a família Trump possui um resort de golfe de luxo, onde o encontro ocorreu no início da noite deste domingo. Pela manhã, o americano participou de uma partida de golfe.

Diversas fontes europeias indicaram que o texto em discussão previa taxas alfandegárias adicionais de 15% sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, com tratamento mais favorável para setores como aeronáutica e bebidas destiladas, mas não para o vinho. Em troca, a UE se comprometeria a aumentar suas compras de gás natural americano e realizar uma série de investimentos.

Do lado europeu, qualquer pacto atingido neste domingo precisará ainda ser validado pelos Estados-membros da União Europeia. Von der Leyen declarou ter chegado "a um bom acordo, que trará estabilidade e previsibilidade" ao comércio bilateral.

Trump ameniza o tom contra a UE

Antes da reunião, Trump havia dito estar "ansioso" para se encontrar com Ursula von der Leyen, uma "mulher altamente respeitada" - um tom amigável que contrasta com as declarações anteriores de Trump sobre a União Europeia. Segundo ele, o bloco foi criado com o objetivo de "enganar" os Estados Unidos.