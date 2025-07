Após ser interceptado na costa de Gaza, barco de ativistas pró-palestinos chega a Israel

No sábado, uma transmissão ao vivo feita pelos ativistas a bordo do Handala mostrou soldados israelenses embarcando no navio. Um sistema de rastreamento online indicava que a embarcação estava em águas internacionais, a oeste de Gaza.

Antes de serem detidos, os tripulantes do Handala haviam declarado, em mensagem publicada na rede X, que iniciariam uma greve de fome caso o exército israelense interceptasse o barco e prendesse seus passageiros.

"Os capangas de Netanyahu abordaram o Handala. Eles atacam 21 pessoas desarmadas em águas internacionais, onde não têm nenhum direito, um sequestro do qual duas parlamentares francesas são vítimas", reagiu Jean-Luc Mélenchon, líder do partido francês de esquerda radical La France Insoumise, na rede X. "Façam algo além de serem capachos de Netanyahu", disse ele, dirigindo-se ao governo francês.

Segundo barco humanitário interceptado

O barco partiu do porto de Gallipoli, no sul da Itália, em 13 de julho, com o objetivo de romper o bloqueio naval israelense à Faixa de Gaza. A embarcação, um antigo barco de pesca norueguês, transportava material médico e alimentos para a população do território, devastado por mais de 21 meses de guerra.

A expedição foi financiada por campanhas de doações em apoio à população da Faixa de Gaza, que enfrenta uma grave crise humanitária.