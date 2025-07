De olho no penta, Brasil enfrenta Uruguai na semifinal da Copa América feminina

"Este é o jeito que eu acredito que é mais eficiente de trabalhar. Tudo dentro da mentalidade das jogadoras brasileiras e da minha identidade de treinador. Acho que todo mundo está se sentindo confiante para jogar", avalia. Para o técnicco, as jogadoras "também têm entendido as variações que a gente faz. É um time que procura ser o mais imprevisível possível para o adversário, acrescentando que também há "recursos do ponto de vista técnico e, da minha parte, da organização tática da equipe".

Arthur Elias acredita que "hoje, a gente tem um futebol que chama atenção pela ofensividade, pela objetividade e pela qualidade das jogadoras. A gente fez grandes jogos contra as melhores seleções do mundo. Os resultados mostram que o Brasil está na mais alta prateleira do futebol mundial. Com certeza, o Brasil vai seguir assim na competição".

Uruguai no caminho da final

O Brasil, que ficou com o primeiro lugar do grupo B, agora vai enfrentar o Uruguai numa das semifinais da Copa América feminina. Na outra semifinal, a Argentina vai encarar a Colômbia. A partida contra o Uruguai está marcada para próxima terça-feira no estádio Casa Blanca, casa da LDU, em Quito.

O técnico da seleção projetou o duelo contra as uruguaias e afirmou que não existe partida fácil.

"O Uruguai fez uma boa primeira fase e mereceu passar para as semifinais. Este time do Uruguai tem jogadoras com muita velocidade, inteligência de movimentação e uma marcação individual bem agressiva. Então, é uma equipe que eu vou estudar melhor agora. Mas a verdade é que elas têm todo mérito e vai nos trazer dificuldades na semifinal', afirmou.