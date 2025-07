Grécia enfrenta múltiplos focos de incêndios, impulsionados por onda de calor e fortes ventos

No sábado, a temperatura mais alta da Grécia, 45,2°C, foi registrada no oeste. Desde segunda-feira, todo o país tem sido atingido por uma onda de calor, com os termômetros chegando a 45,8°C na sexta-feira, e 42°C em Atenas.

Risco permanece elevado

O risco de incêndio permanece "muito alto" neste domingo na Ática (região onde a capital está localizada), no centro e oeste da Grécia, particularmente em Creta, de acordo com a Agência de Proteção Civil. Na segunda-feira, no entanto, as temperaturas devem cair.

A Grécia solicitou assistência da União Europeia para combater as chamas, com seis aeronaves de combate a incêndios, por meio do Programa Europeu de Compartilhamento de Recursos (RescEU). Duas aeronaves italianas são esperadas neste domingo, enquanto unidades especializadas de combate a incêndios da República Tcheca já estão em ação.

No sábado, a 30 quilômetros ao norte de Atenas, um incêndio se alastrou, causando danos e destruição, antes de ser controlado. "O vento estava muito forte. O incêndio nos cercou", disse o contador Petros Avramopoulos à AFP.

"O que podemos fazer? Não sabemos (...). Espero que nos salvemos. As pessoas perderam seus pertences", comentou Giorgos, morador do vilarejo de Kryoneri, emocionado.